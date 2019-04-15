У Ляшка з Ахметовим виявили каламутну схему піару

Лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка рекламують видання олігарха Ріната Ахметова, проте політик з незрозумілих причин рекламні матеріали офіційно не оплачує.

Схему такого «співробітництва» виявило громадський рух «ЧЕСНО».

Так, у 2018 році матеріали про Ляшко з’явилися на сторінках газети Ахметова «Сегодня» 95 разів, що означає, що головний «радикал» потрапив в кожен третій випуск.

Тексти про Ляшко, як правило друкували на другій шпальті видання разом з фото. А за фіксоване місце на сторінці потрібно доплачувати близько 25%.

Газета на останній сторінці зазначає, що матеріали з маркуванням «Актуально» є рекламними.

Публікації про Ляшко виходили в рубриці «Актуально». Більшість з них написав один автор – Максим Зразків.

У грудні 2018 року заступник голови «РПЛ», народний депутат Андрій Лозовий заперечував зв’язок партії з Ахметовим, а поява Ляшко і його однопартійців у ЗМІ, що належать олігарху, Лозовий пояснював тим, що члени партії «роблять цікавий контент».

За підрахунками активістів, Ляшко повинен сплатити виданню мінімум 1,3 мільйона гривень за згадки про нього і ще близько 234 тисячі гривень за два інтерв’ю.

Але у фінзвіті партії за 2018год таких витрат немає.

Однак є згадка про більш ніж 32 мільйони гривень, які партія віддала компанії «Медіа Партнерство Баїнг», яка входить в холдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова. У призначенні платежів цьому підприємству не згадувалося про газеті «Сьогодні» або інших друкованих ЗМІ.

Згідно з підрахунками ГО «Детектор медіа», Олег Ляшко протягом 2018 року 193 рази з’являвся в новинному блоці на ТРК «Україна» в матеріалах з порушенням стандартів, що може свідчити про політичне замовлення. Ще 69 раз «радикала» показували на телеканалі «Інтер».

Не менш активно про лідера «Радикальної партії» розповідав і Дніпровський «34 канал», власником якого також є Рінат Ахметов.

Активісти виявили, що медиасодействие ресурсами, які належать Ринату Ахметову, може бути пов’язано з тим, що фракція «Радикальної партії» в парламенті системно підтримує фінансово вигідні Ахметову законопроекти, а також у публічній площині відстоює питання, що стосуються економічних інтересів олігарха.