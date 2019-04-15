Кладовище у Відні пропонує Lego з могилами

Віденське міське кладовище запустило набори Lego, які можна давати дітям під час похорону або сімейного візиту на могили. Це тематичний конструктор на тему смерті, ритуальних послуг і похоронних церемоній. Він містить могилу, крематорій, катафалка, труну та інші деталі. В майбутньому набори почнуть продаватися в інтернет-магазині кладовища.

«Ці речі дадуть повне розуміння теми смерті. Наприклад, крематорій можна використовувати, щоб розповісти, куди дівається улюблений дідусь після кремації. Або показати на Lego, як зазвичай проходять похорони», — вважає керуючий директор кладовища у Відні Маркус Пінтер.

Експрес-інформація по країні

Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Відень

Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)

Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,885 (23-я в світі)

ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», лікарі зробили з конструктора LEGO інвалідну коляску для черепахи.

За матеріалами Tjournal

Читайте також:

Родина витратила 10 місяців 2000 фунтів, щоб побудувати стіну з Lego

Педіатри слідом за пацієнтами проковтнули LEGO

З Lego побудували справжній гіперкар