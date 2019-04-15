«Завозив Кононенко і Порошенка по $6-8 мільйонів на місяць». Крючков розповів, як передавав частку президента з енергетики

У Київ доставлений колишній народний депутат, бізнесмен Дмитро Крючков, який володіє інформацією щодо розслідування корупційних схем у сфері енергетики з участю чинного глави держави Петра Порошенка і його найближчого оточення.

Дмитро Крючков фактично втік з України у 2017 році, коли НАБУ порушило проти нього справу за незаконне виведення з «Запоріжжяобленерго» близько 1,4 мільярда грн. Ці роки він перебував на території Німеччини, але в березні написав заяву про згоду на добровільну екстрадицію в Україну.

Екс-нардеп розповів подробиці корупційної схеми виданню «Країна».

«Ігор Кононенко став наглядачем за енергетикою («Центренерго» і державні обленерго) та НКРЕ. Гладковскому тоді віддали «Укроборонпром» і «Турбоатом». В Фонд держмайна поставили Володимира Державіна (він займає посаду заступника голови ФДМ — Ред.). Через нього йде звірка з ряду контрактів (великі держпідприємства зобов’язані погоджувати їх з Фондом держмайна — Ред.) і передача грошей», — повідомив Дмитро Крючков.

За його словами, НКРЕ забезпечує потрібний тариф по енергетиці, інвестиційну складову та інше.Колишні депутат дав коментар щодо плівки побіжного екс-нардепа Олександра Онищенка і його фрази про гроші, які потрібно було занести на Електриків».

«Я і сам носив туди. На «Ленінську кузню», там і в Кононенко, і у Порошенка є кабінети. Завозив по $6-8 мільйонів в місяць, половину заробітку за «Запоріжжяобленерго»», — розповів бізнесмен.

Він уточнив, що деякі «платежі» здійснювалися готівкою прямо туди, іноді передавалися рахунку