Втеча Матіоса з України: останній пост прокурора спантеличив мережа

Стало відомо, про що писав Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос перед тим, як покинути країну.

Відповідний пост розташований на його сторінці в соцмережі.

«Про Україну. Посміхнувся. На жаль. Посміхнувся сумно», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото у Матіоса можна помітити частина вірша Ліни Костенко, який присвячений демократії в Україні.

Підкреслимо, що можлива новину про «втечу» Матіоса з України стала причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

«Може, ще повернеться», «Упустили», «Боже, може це жарт?», «Це провокація», «Може він на каву до Відня поїхав. Ще повернеться», «Щури біжать», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос покинув країну. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос покинув, імовірно, в екстреному порядку, межі країни.

Про це повідомив журналіст Василь Крутчак на своїй сторінці в Facebook.

«Толік Матіос покинув країну. Зеленському і Коломойському він не потрібен, тому що зрадників не купують, а Петро (Порошенко — ред.) буде його наздоганяти навіть не через зливу інформації про Свинарчуков, а через відео з сином».

Як з’ясувалося пізніше, один з наближених головного військового прокурора країни, на умовах анонімності, надав українським ЗМІ наступну інформацію:

«Матіос дійсно покинув країну. Я можу вам сказати небагато, щоб не підставляти свої джерела. У нього серйозний конфлікт з президентом на тлі історії з Свинарчуками, і це логічно. Але є ще відео з сином президента, яке перебувало на смартфоні. Його поки що немає у публічному просторі. Це все, що я знаю. Але до вечора буду знати країну, куди він поїхав. Допускаю, що він (Матіос — ред.) ще зуміє знайти компроміс з владою», — розповів «Вістям» Крутчак.