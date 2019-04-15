Тизер другої серії нового сезону «Гри престолів» вже опублікували у мережі

У фінальному восьмому сезоні серіалу буде всього шість епізодів

Канал HBO опублікував тизер другої серії останнього сезону серіалу “Гра престолів”, прем’єра якого відбулася вночі з 14 на 15 квітня. Відповідне відео оприлюднили на каналі YouTube.

Відео починається з Джеймі Ланістера, який стоїть перед Дейнерис Таргаріен у Вінтерфеллі. Вона каже, що в дитинстві чула від брата історію про чоловіка, який убив їх батька, й думав про те, що вони зроблять із убивцею. Тизер триває всього 50 секунд.

Обережно, відео містить спойлери!

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Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що стало відоме ім’я режисера та акторський склад приквела “Гри престолів”. Повідомляється, що перший епізод зніме британська режисерка С. Дж. Кларксон, яку знають за роботою над серіалами “Декстер” та “Доктор Хаус”. Письменник Джордж Мартін буде одним з творців і виконавчих продюсерів нового серіалу.

Джерело: 5 канал