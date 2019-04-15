Епіфаній звернувся до українців перед другим туром виборів

Глава Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українців до відповідальності.

На літургії в Тернополі Глава Православної церкви країни звернувся до громадян зібратися з силами і протистояти ворогові:

«Зараз ми переживаємо складні, непрості часи становлення нашої української держави. На сході країни йде війна. Агресор намагається поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну»

Глава ПЦУ сказав. що для України настав вирішальний момент, коли кожен з нас робить свій вибір на президентських виборах — від вибору буде залежати доля країни:

«Це — вирішальний момент для України і кожного з нас. Ми з вами обираємо наше майбутнє. Майбутнє на наступні роки. Це те майбутнє, яке ми з вами визначили на Майдані, під час Революції гідності. Тоді Небесна сотня поклала своє життя саме за те європейський вектор розвитку української держави, за що загинули тисячі наших героїв на сході України «, — уточнив митрополит.

Єпіфаній додав, що українці повинні бути мудрими і відчувати ту відповідальність, яка лежить на кожному.