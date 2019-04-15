У підозрюваних у вбивстві київського ювеліра знайшли картину вартістю $1,5 млн

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова, розповів на брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

“Через кілька тижнів розслідування ми змогли вийти на злочинну групу з трьох осіб, які найімовірніше вчинили злочин … В суботу злочинці були затримані при спробі скоєння ще одного злочину”, – сказав Крищенко.

За його словами, підозрювані намагалися здійснити напад на сім’ю потерпілого під час поминальних заходів через 40 днів після вбивства Кисельова.

За словами Крищенко, безпосередньо при спробі вчинення злочину в суботу, в авто затриманих була вилучена граната. Пізніше було проведено ряд обшуків за місцем проживання, де було вилучено ще 6 гранат, 2 пістолета ПМ, близько тисячі набоїв та вибухівки.

А як повідомляють у прес-службі прокуратури столиці, двоє із затриманих є колишніми співробітниками правоохоронних органів СБУ та Національної поліції і один раніше судимий.

“За місцем проживання підозрюваних правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази, – наголошується в повідомленні. – Крім того, в ході обшуків виявлено та вилучено картину, яка за попередніми даними може бути викраденої з музею в р. Нансі у Франції роботою Поля Сіньяка вартістю 1,5 млн доларів США”.

Всі затримані – громадяни України, правоохоронці будуть вимагати для них безальтернативне утримання під вартою, відзначають в поліції.

Це – 49-річний раніше судимий житель Київської області, якому допомагали 49-річний уродженець Кіровоградської області та 43-річний житель столиці.

Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.