Пожежа в соборі Паризької Богоматері: названа причина

У понеділок, 15 квітня, у Франції загорівся собор Паризької Богоматері. Так, ймовірною причиною події є роботи з реставрації будівлі. Про це повідомляє Cnews з посиланням на паризьких пожежників.

В ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м. Зазначимо, що через пожежу в Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль.

У свою чергу, мер Парижа Анн Ідальго в своєму Twitter написала, що пожежники намагаються впоратися з вогнем.

«У соборі Нотр-Дам в Парижі страшний пожежа. Пожежний департамент намагається впоратися з полум’ям. Ми разом з католицькою церквою Парижа. Я закликаю всіх не порушувати оточення, встановлене в цілях безпеки», — повідомила вона.

Президент Франції Еммануель Макрон відправиться на місце пожежі.