Перебуваючи у полоні український моря Андрій Ейдер вивчає німецьку й пише вірші

Військовополонений моряк Андрій Ейдер, перебуваючи в ув’язненні, продовжує навчатися.

Про це розповіла мачуха одного з військовополонених моряків, Андрія Ейдера, Євгенія Ейдер в ефірі Армія FM.

“Він вчиться. Вивчає німецьку мову, пише вірші для своєї дівчини. Кумедно… дає нам настанови – купити коту дряпалку, батькові – припинити пити кока-колу. Почуває себе бадьоро. Дуже змужнів”, – зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що в полоні до українських моряків ставляться з повагою.

“У “Матроській тиші” було гірше, бо це медична частина, але було краще зі спілкуванням. А в “Лефортово”, наскільки я знаю, є і холодильник, і телевізор, і гаряча вода. Комфортно, наскільки можна говорити про комфорт в полоні. Хлопці між собою не мають можливості спілкуватися”, – розповіла Євгенія Ейдер та додала, що “навіть у полоні до наших хлопців ставляться з повагою – як до офіцерів”.

Вона уточнила, що в Андрія є співкамерник, але “ми не знаємо, чи це співкамерник, чи хтось із працівників ФСБ”.

Окрім того, вона додала, спочатку Андрій був проти, аби батьки приїздили до СІЗО.

“Наприклад, перші рази Андрій не дозволяв, щоб ми їхали. Він дуже чітко, по-дорослому сказав: “Ви не уявляєте, що таке – побачити мене 20 секунд за склом, а потім їхати додому”, – пригадала Євгенія.

Також жінка акцентувала на важливості всіх заходів, які проводяться на підтримку моряків.

“Усі флешмоби, акції, заходи, які роблять люди, для нас, батьків, надважливі. Ми відчуваємо підтримку всієї України. І через нас відчувають цю підтримку хлопці. Консули передають. Їм там постійно транслюють, що їх забули, не чекають, Україна здала їх. Я прошу всіх писати листи. Жовто-блакитні кораблики – дуже підтримували”, – зауважила Ейдер.

Також читайте: ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ МОРЯКИ НАГОРОДЖЕНІ ОРДЕНАМИ

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Наймолодший із захоплених українських моряків – Андрій Ейдер, якому у грудні виповнилося 19 років. У 2018 році Андрій закінчив Одеський професійний ліцей морського транспорту. Під час зіткнення у Керченській протоці Андрій Ейдер отримав поранення.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

17 квітня у Лефортовському районному суді Москви відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, три «четвірки» розглянуть до обіду, три — після.

Джерело: Укрінформ