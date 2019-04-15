У Нотр-Дам де Парі з-за пожежі впав шпиль

З будівлі храму валить густий дим.



Шпиль собору Паризької Богоматері в центрі Парижа впав в результаті пожежі, що спалахнула сьогодні.

Так, вогонь повністю охопив шпиль, в результаті чого той вигорів дотла і впав. З будівлі храму валить густий дим.

Полум’я прорвалося через дах собору, навколо якого були підмостки. Вогонь швидко охопив шпиль.

Телебачення Франція 2 повідомило, що поліція розглядала інцидент як нещасний випадок.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрона скасував звернення до народу, який він повинен був дати пізніше сьогодні ввечері.