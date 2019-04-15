Експерт про повістки в армію для Зеленського: Його повинні були оголосити в розшук, інакше це фейк

Якщо інформація про те, що Володимир Зеленський ховався від мобілізації вірна, то виникає питання про те, як він міг стати кандидатом у президенти. Про це в коментарі для InfoResist заявив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, заява Міноборони про те, що шоумену надсилали повістки – фейк.

«Якщо ми відкриємо закон, то повістка вважається врученою, якщо вона вручено під розпис особисто людині або родичів першої лінії вручено під розпис. Це раз. Друге, 4 порядку, це говорить про те, що після першої та другої він повинен був бути оштрафований і складено адмінпротокол. Після третьої повинно було бути порушено кримінальну справу військовою прокуратурою і передано в суд, і Зеленський оголошений в розшук як ухильників. Якщо цього всього не сталося, то це цілковитий фейк і цілковита брехня. Ну, ось чесно. І треба тоді, до речі, того, хто це озвучив, залучати за лжесвідчення. Нехай покаже повістки з підписом, печаткою, хто вручав, воєнком, прізвище, де, коли. Це ж елементарно все перевіряється», — сказав він.

Якщо має місце фальсифікація, то тоді на думку експерта, відповідальність повинен нести воєнком і міністр оборони, як люди, що відповідають за укомплектованість збройних сил.

Так чи інакше, але у президента з’явився додатковий козир для дискредитації опонента, а у Зеленського теза про застосування проти нього чорного піару.

«З точки зору електоральної підтримки, якщо ми дивимося з вами з дзвіниці Петра Олексійовича, то це дискредитація Зеленського, як людини, як військовослужбовця, як захисника вітчизни, якщо хочете. Якщо ми дивимося з погляду Зеленського, то це виключно чорний піар. Де вони були 5 років, коли ці повістки десь там гуляли і незрозуміло де. До речі, якщо б на Зеленського було порушено кримінальну справу, то він би не мав права брати участь або висувати свою кандидатуру в якості кандидата на пост президента України», — додав він, зазначивши, що мова вже йде про людську «підлості і гнилість».