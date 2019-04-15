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В Україні представили законопроект про хімічну кастрацію педофілів

15.04.2019

В Україні презентували доопрацьований законопроект про хімічну кастрацію засуджених за сексуальне насильство над дітьми. Крім кастрації, пропонується створити реєстр таких засуджених і збільшити термін покарання для них.

Про це йшла мова на прес-конференції авторів законопроекту №6607 «Діти — квіти життя, а не плід для сексуального задоволення. Хімічна кастрація — медичний захід, зупинить педофілів».

Так, за зґвалтування дитини пропонується ввести покарання у вигляді ув’язнення від 12 до 15 років, а за повторне — довічне позбавлення волі.

Один з авторів законопроекту юрист-кримінолог, викладача Національної школи суддів Маляр Ганна вважає, що люди, які ґвалтують і розбещують дітей, на відміну від інших злочинців, не підлягають виправленню.

Реєстр осіб, які вчинили злочини сексуального характеру проти дітей, буде закритим. Інформація у нього буде вноситися тільки після обвинувального вироку суду.

Депутат Мустафа Найєм, співавтор законопроекту, пояснив, що хімічна кастрація є не покаранням, а добровільним заходом медичного характеру, який людина буде вибирати самостійно.

За його словами, засуджений тільки після 9 років відбування покарання може звернутися з проханням про проведення процедури.

Найєм додав, що така процедура діє майже у всіх штатах США, у Франції, Німеччині, Великобританії, Польщі, Норвегії, Швейцарії, Естонії, Росії і Казахстані.

«В більшості країн після запровадження цієї процедури значно зменшується рецидивуючий характер таких злочинів», — підкреслив депутат.

«Спочатку він отримує експертний висновок про свою хворобу, а потім суд вирішує, чи варто йому робити цю процедуру», — сказав Найєм.

Інший співавтор законопроекту, директор держустанови Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю Моз України Сергій Шум стверджує, що хімічна кастрація — це єдиний засіб, який має доведену ефективність. Разом з тим, зазначив він, ця процедура має також побічні ефекти, тому людина сама повинна приймати таке рішення.

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Співавтори законопроекту також висловили надію, що профільний комітет (з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності) вже наступного тижня розгляне доопрацьований законопроект разом з доданими до нього висновками від правоохоронних органів та експертів, а Верховна Рада прийме його до Дня захисту дітей, 1 червня.

 

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