В Україні представили законопроект про хімічну кастрацію педофілів

В Україні презентували доопрацьований законопроект про хімічну кастрацію засуджених за сексуальне насильство над дітьми. Крім кастрації, пропонується створити реєстр таких засуджених і збільшити термін покарання для них.

Про це йшла мова на прес-конференції авторів законопроекту №6607 «Діти — квіти життя, а не плід для сексуального задоволення. Хімічна кастрація — медичний захід, зупинить педофілів».

Так, за зґвалтування дитини пропонується ввести покарання у вигляді ув’язнення від 12 до 15 років, а за повторне — довічне позбавлення волі.

Один з авторів законопроекту юрист-кримінолог, викладача Національної школи суддів Маляр Ганна вважає, що люди, які ґвалтують і розбещують дітей, на відміну від інших злочинців, не підлягають виправленню.

Реєстр осіб, які вчинили злочини сексуального характеру проти дітей, буде закритим. Інформація у нього буде вноситися тільки після обвинувального вироку суду.

Депутат Мустафа Найєм, співавтор законопроекту, пояснив, що хімічна кастрація є не покаранням, а добровільним заходом медичного характеру, який людина буде вибирати самостійно.

За його словами, засуджений тільки після 9 років відбування покарання може звернутися з проханням про проведення процедури.

Найєм додав, що така процедура діє майже у всіх штатах США, у Франції, Німеччині, Великобританії, Польщі, Норвегії, Швейцарії, Естонії, Росії і Казахстані.

«В більшості країн після запровадження цієї процедури значно зменшується рецидивуючий характер таких злочинів», — підкреслив депутат.

«Спочатку він отримує експертний висновок про свою хворобу, а потім суд вирішує, чи варто йому робити цю процедуру», — сказав Найєм.

Інший співавтор законопроекту, директор держустанови Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю Моз України Сергій Шум стверджує, що хімічна кастрація — це єдиний засіб, який має доведену ефективність. Разом з тим, зазначив він, ця процедура має також побічні ефекти, тому людина сама повинна приймати таке рішення.

Співавтори законопроекту також висловили надію, що профільний комітет (з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності) вже наступного тижня розгляне доопрацьований законопроект разом з доданими до нього висновками від правоохоронних органів та експертів, а Верховна Рада прийме його до Дня захисту дітей, 1 червня.