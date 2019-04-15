Нищук: Україна готова направити кращих реставраторів для робіт з відновлення собору Нотр-Дам

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що пожежа в соборі Паризької Богоматері у Франції є величезним ударом для культури і історії всієї Європи і світу.

“Це величезний удар для історії, культури не тільки Парижа, але і всієї Європи і світу”, – написав Є.Нищук на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у понеділок увечері.

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Також він висловив надію, що “пожежним вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної карти світу надзвичайний пам’ятник”.

Окрім того, він зазначив, що Україна готова направити своїх кращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення собору.

“Від себе хочу зазначити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення собору!”, – зазначив міністр.

Джерело – interfax