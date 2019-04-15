Порошенко співчуває Макрону через пожежу в Нотр-Дам де Парі

Президент України Петро Порошенко висловлює свою підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону в зв’язку з пожежею в соборі Паризької богоматері.

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“Зараз палає Нотр-Дам де Парі – собор Паризької богоматері. І я молю бога, щоб ніхто не загинув … і хотів би висловити слова своєї підтримки президенту Франції Еммануелю Макрону … і французькому народові”, – сказав П.Порошенко в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV в понеділок увечері.

Джерело – interfax