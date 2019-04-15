У США студентка загинула, роблячи селфи в університеті

Дівчина залізла на 12-метрову вежу університету.



22-річна студентка-випускниця Сідні Монфрис вирішила закарбувати себе на високій вежі Фордемского університету. Рано вранці вона і її однокурсники по вузькій драбині залізли на самий верх вежі, звідки відкривався гарний вид на Нью-Йорк.

Дівчина зручно влаштувалася і зібралася зробити гарну фотографію своєї сторінки в соціальній мережі Instagram.

Однак вона не змогла втриматися і звалилася вниз з великої висоти.

Перелякані друзі одразу ж викликали рятувальників. Їм, щоб дістати скалічену Сідні з дуже вузького простору, знадобилося кілька годин. Дівчину одразу ж госпіталізували. Проте травми виявилися занадто важкими і студентка через кілька годин померла.

Повідомляється, що Сідні навчалася на факультеті журналістики і вже в травні повинна була випуститися з університету. В адміністрації навчального закладу повідомили, що ступінь бакалавра Сідні Монфрис присвоять посмертно.