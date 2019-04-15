У Харкові на місці ДТП з Зайцевої сталася нова трагедія

У понеділок, 15 квітня, в Харкові на вулиці Сумській, де сталося смертельне ДТП за участю Олени Зайцевої, на асфальті виявили труп жінки.

Тіло, накрите ковдрою, лежала біля виходу зі станції метро «Історичний музей». На місце події виїхав наряд поліції, повідомляє прес-служба регіональної НПУ.

Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 59-річна мешканка Зміївського району Харкова. За словами подруги померлою, яка була в цей час разом з нею, потерпілої раптово стало погано. Жінка впала і померла.

На даний момент повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються всі обставини події.

Також телеграм-канал «Ху*вий Харків» додав, що на перетині вулиць Університетська і Сумська сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі після аварії зайняли дві смуги руху, внаслідок чого на дорозі утворилася пробка.