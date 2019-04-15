«Мене не цікавить!» Порошенко жорстко пройшовся по Зеленському

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що його цікавить особиста позиція Володимира Зеленського, а не його виборчого штабу, щодо ключових політичних питань.

Про це Порошенко сказав в прямому ефірі програми «Свобода слова». Він заявив, що український народ має право знати, куди рухається країна.

«Мене не цікавить позиція штабу кандидата в президенти. Ми обираємо не штаб. Ми вибираємо не радників, ми обираємо президента», – сказав він.

Порошенко зазначив, що президент несе відповідальність за безпеку країни, зовнішню політику, захист конституційних прав і свобод громадян.

«І мені абсолютно набридло говорити, з якого входу буде входити в дебати, де, в яких стадіонах, в якій послидновности. Це не справа президента, ані кандидата в президенти», – додав він.

Зазначимо, що в програмі «Свобода слова» Зеленського представляв його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, що глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на «Олімпійському» 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної сварки у прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.