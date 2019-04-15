Україна готова направити кращих реставраторів для робіт з відновлення Собору Паризької Богоматері, — Нищук

Україна готова максимально швидко направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення Собору Паризької Богоматері. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці в Facebook.

«Жахлива новина від наших друзів з Франції — горить унікальний пам’ятник історії та культури, один з найвідоміших історичних пам’яток французької столиці — Собор Паризької Богоматері, знаменитий Нотр-Дам. Це величезний удар для історії, культури не тільки Парижа, але і всієї Європи та світу», — написав Нищук.

Він висловив надію, що «пожежним вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайний пам’ятник».

«Від себе хочу зазначити, що ми готові максимально швидко направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення Собору», — додав міністр.