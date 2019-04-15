У МВС Франції заявили, що собор Паризької Богоматері можуть не врятувати

Офіційний представник міністерства внутрішніх справ Франції заявив, що гарячий собор Паризької Богоматері, можливо, не вдасться врятувати.

У міському пожежному департаменті, у свою чергу, повідомили, що наступні півтора години при гасінні будуть визначальними. Гасінням пожежі зараз займаються 400 осіб. Для боротьби з вогнем використовуються «всі можливості», крім вертольотів.

Як пояснили в пожежному департаменті, скидання води з них може сприяти обвалення будівлі.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почався увечері 15 квітня і триває протягом декількох годин. У будівлі впав спочатку шпиль, а потім покрівля.