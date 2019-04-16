У Луцьку викрали документи і печатку виборчкому — поліція

У голови виборчої комісії на одній з дільниць Луцька невідомі викрали виборчу документацію та печатку. У зв’язку з крадіжкою правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє в понеділок, 15 квітня, прес-служба Нацполиции.

Відзначається, що на минулих вихідних в поліцію звернулася 30-річна мешканка Луцька, голова виборчої комісії, повідомивши, що зловмисник викрав у неї пакет з виборчими документами і печаткою.

За інформацією правоохоронців, заявниця залишила пакет на кілька хвилин без нагляду біля будівлі гаража.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Правоохоронці з’ясовують всі обставини крадіжки.

Досудове розслідування триває.