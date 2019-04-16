Експерти заявили, що продана за $450 млн картина да Вінчі «Рятівник світу» може виявитися фальшивкою

Мистецтвознавець Бен Льюїс заявив, що картина Леонардо да Вінчі «Рятівник світу», яку продали на аукціоні в 2017 році, може виявитися підробкою. Про це повідомляє The New York Post.

За словами Люиса, в 2017 році деякі фахівці з Лондонської національної галереї сумнівалися в достовірності картини перед її продажем. Тільки двоє з п’яти експертів назвали картину справжньої. Однак цей факт не розголошувався.

«Спаситель світу» став найдорожчим полотном у світі. Його продали за 450 млн доларів. Ім’я покупця невідомо. Мистецтвознавець сказав, що один експерт назвав картину фальшивкою. За його словами, ціна картини становить 1 175 доларів.