“Это не собор горит, это Франция”. Среди причин пожара в Нотр-Даме называют халатность и теракт

Вечером 15 апреля весь мир с ужасом наблюдает в прямом эфире за пожаром в символе Парижа – Соборе Парижской богоматери.

Пламя вспыхнуло около восьми вечера по киевскому времен и полностью уничтожило крышу, повалило шпиль и часы самого невероятного храма Европы, где хранились реликвии, одной из которых был терновый венок Иисуса Христа (сокровища, по предварительной информации, хранятся в надежном месте, куда пламя не добралось).

“Прохожие рыдают и обнимаются”

Первыми загорелись строительные леса вокруг здания, которое сейчас на реконструкции. Что дало основания среди версий о причинах страшного пожара называть нарушение правил безопасности во время ремонтных работ. Но все не так однозначно.

Среди экспертов не исключают теракта или диверсии, в том числе связанных с протестами “желтых жилетов”. Хотя официально версия об умышленном поджоге не озвучивается, но ее косвенно подкрепляют слова архитектора о том, что рабочих в это время в соборе не было, то есть от искры во время работ пламя не могло вспыхнуть.

То, что произошло с Нотр-Дамом, похоже на оживший фильм катастроф, репетицию Армагеддона, а в памяти всплывают кадры из видео с горящими башням-близнецами во время теракта в США 11 сентября 2001 года (в отличие от американской трагедии, во время пожара в соборе никто не пострадал).

“Прохожие, на глазах которых горел собор, рыдали, незнакомые люди обнимали друг друга. Париж окутан дымом, в районе пожара тяжело дышать, першит в горле и болит голова. Многие удивлялись, почему вначале валил желтый дым. Говорят, это от горящей на крыше меди”, – рассказал “Стране” Люк-Антуан Ленуар, журналист Figaro, который находится на месте события.

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На трагедию откликнулись мировые лидеры, которые сочувствовали Парижу и называли Нотр-Дам символом мирового масштаба. Для самих французов эта беда стала ударом в сердце.

“Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит”, – написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

“Почему сверху не тушат?”

Почему загорелся Нотр-Дам, простоявший тысячу лет и переживший Французскую революцию и две мировые войны, никто внятно объяснить не может. Как и то, почему огонь оперативно не локализовали. Даже сам президент США Дональд Трамп через “Твиттер” посоветовал пожарным действовать быстро и использовать авиацию, признавшись, что ему “страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам”.

“Почему сверху не тушат?” – этот вопрос задавали во всем мире. Ведь это объект культурной ценности, потому должно было быть оперативное реагирование.

Есть мнение, что в трагедии виноват хаос, в который погряз Париж последние полгода на фоне антиправительственных протестов.

“Несоблюдение техники безопасности плюс желтыми жилетами расшатаны основы государства и запрессована вся охранная система Франции”, – говорит нам живущий в Париже украинец Андрей Шкиль.

В Париже некоторые увидели в пожаре в Нотр-Даме дурной знак для Франции.

“Это не собор горит, это Франция. Это плохой знак для общества, события грядут не лучшие”, – говорит живущая в Париже экс-украинка Галина Шмидт.

“Нотр-Дам является символом Франции. Когда горит Богоматерь, горит и наша страна. Причем при этом правительстве мы вряд ли узнаем правду о причинах пожара. Говорят, что там были проблемы наблюдением, проникнуть мог любой. А возможно, это просто некомпетентность и не было предпринято никаких мер предосторожности”, – поделился с нами парижанин Винсент Климент.

Полетели шишки и в Макрона.

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“Макрон приносит неудачу во Францию”, – написал в комментариях в издании Figaro пользователь под ником Цветок Прованса.

Особый знак видят в том, что трагедия произошла на Страстной неделе перед католической Пасхой.

“Христианство в большой опасности”, – пишут французы в интернете.

А в украинских соцсетях сразу вспомнили о визите Порошенко и Зеленского в Париж накануне пожара. Съездили, мол. Кто-то увидел в этом плохой символ для украинских выборов.

“Халатность и разгильдяйство у них в полный рост”

Многие объясняют пожар обыкновенной халатностью и небрежностью, которые, как оказалось, есть даже в такой развитой стране как Франция.

“Бестолковое поколение, которое возомнило, будто Бога за бороду ухватило. А по сути, в центре Европы такую историческую святыню уберечь не в состоянии. Сами от себя же уберечь не можем. При всей напыщенности и показушности “цивилизованных европейцев” – халатность и разгильдяйство у них в полный рост. Хотя версию об умышленном поджоге, пока не исключал бы”, – пишет в Facebook журналист Константин Стогний.

Французы уже говорят о том, что теперь восстановление величайшего зодческого шедевра теперь для них – дело чести. Собор начали возводить в 1163 году, строили столетиями. Он уже горел, и не раз, после чего его чинили.

Парижу уже предлагают помощь в реконструкции собора со всего мира – помочь обещали ЮНЕСКО, музей Метрополитен в Нью-Йорке.

Источник – strana.ua