У мережі висміяли порожній Кримський міст: «Картонна копія з Мосфільму»

У мережі з’явилися нові знімки Кримського моста, який був урочисто відкритий для руху автомобільного транспорту у минулому році. Зараз на знімках конструкція стоїть порожня, на дорожньому полотні немає жодної машини. Знімки пустельного Кримського моста виклав в мережу користувач RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

Автор підписав фотографії фразою про те, що міст за прямим призначенням використовують тільки БТРчики Шойгу. Також автор іронізує про те, що фури, автобуси, машини з туристами «прямо так і прут» по мосту в Крим.

Користувачі не змогли пройти повз і почали коментувати фотографії. Одні припустили, що машини невидимі, їдуть по таємній технології. Інші припустили, що це не справжній міст, а картонна копія з Мосфільму.

Крім того, в мережі з’явилася інформація про те, що окупанти почали укладати залізничне полотно мосту з боку Керчі. Щоб з’єднати два береги протоки доведеться укласти 38 кілометрів рейок. Варто зазначити, що укладання рейок з боку Тамані почалася в 2018 році. Відкриття залізничного руху по Кримському мосту заплановано на грудень 2019 року.

Навіть не знаю,звідки у мене звичка постійно брехати,що міст за прямим призначенням використовують хіба що БТРчики Шойгу…

Фури з товарами,автобуси туристів,авто відпочиваючих…шо?

повно ж? pic.twitter.com/Op7pTyX7kB

— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) April 14, 2019

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що Керченський міст несе в собі загрозу не тільки для економіки України, але й для екології вод Азовського моря. Про це розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар. Експерт розповів про те, що російська «будівництво століття» негативно вплинула на екологічну ситуацію в Азовському морі. Він зазначив, що будівельні роботи та подальша експлуатація призводять до зміни складу води та зміни кількісного і якісного складу фауни.

Також Акценти писав про те, що одного моста виявилося Путіну мало і він тут же загорівся ідеєю побудови другого. Нове дітище також планують розмістити в Криму. Нове грандіозне спорудження має з’єднати Севастопольську бухту з Гераклейской рокадой. Росія вже готова виділити гроші на новий міст . Для цього Путін готовий пробивати продовження цільової федеральної програми соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя до 2025 року.

Нещодавно Акценти писав про те, що Кримський міст під загрозою тотального руйнування. Так, окупанти забили палі всього на 55 метро, в той час, як для нормальної роботи моста необхідно було забивати на тисячу. За його словами, така висота паль — це висота 18-поверхового будинку. А настільки масштабної техніки, яка би «потягнув» таку задачу, немає в морі.