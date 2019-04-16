Савченко і Рубана випустили на свободу: подробиці

У вівторок, 16 квітня, Броварський міжрайонний суд ухвалив випустити з-під варти Надію Савченко та Володимира Рубана, термін запобіжного заходу яких закінчився опівночі, передає кореспондент «Країни» із залу суду.

«Я заходжу в цей зал як вільна людина… Я показала як боротися … Я повернула собі волю і буду боротися за Україну. Я залишаюся в залі, просидівши рік, і нікуди не біжу», — сказала Надія Савченнко.

Відео: YouTube/Країна.ua

Савченко і Рубан були заарештовані рік тому за звинуваченням у підготовці збройного перевороту. В СБУ вважають, що нардеп і волонтер АТО планували підірвати Верховну Раду і вбити вище керівництво країни.

В якості доказу відомство опублікувало відео розмови Савченко, Рубана і українських спецназівців 8-го полку ГУР Міноборони — які, як з’ясувалося, з самого початку працювали на СБУ.

Однак обвинувачені заперечують свою провину. Савченко каже, що обговорювала «акцію відплати» не всерйоз, а Рубан — що вантаж зброї на Донбасі, з яким його взяли, ввозився з «ДНР» за замовленням офіцера спецназу. Тобто, кажуть підслідні, їх просто спровокували, а після — підставили, щоб розкрутити гучну політичну справу.