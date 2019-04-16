ДБР звинувачує Луценка у фабрикації справи проти Януковича

Державне бюро розслідувань України 28 березня порушило кримінальну справу стосовно генпрокурора Юрія Луценка за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинного екс-президента країни Віктора Януковича у справі про втрату Криму.

Про це повідомляє адвокат Віталій Сердюк на своїй сторінці в Facebook, – пишуть ЗМІ.

За словами Сердюка, Луценко як безпосередній учасник подій 2014 року достовірно усвідомлював, що відповідальність за втрату Криму повинні нести його найближчі політичні соратники, які були зобов’язані здійснити дії щодо врегулювання кризи в Криму і захистити нашу територію, однак проявили недбалість.

“Луценко пішов на фальсифікацію доказів для притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинного Віктора Януковича, посилаючись на сфабриковані “на швидку руку” докази”, – зазначив Сердюк.

Зокрема, на думку адвоката, генпрокурор забезпечив невиконання вимог законодавства, серед яких і те, що вручення підозри особисто Януковичу так і не відбулося. Серед низки інших доказів фабрикації справи Сердюк зазначає наступне: всі ключові документи у справі про втрату Криму були датовані вихідними днями; Генпрокурор з метою чинення тиску на прокурорів та особистого контролю напередодні оголошення підозри включив себе в склад прокурорської групи; він забезпечив невиконання вимог законодавства, серед яких і те, що вручення підозри особисто Віктору Януковичу так і не відбулося; Юрій Луценко неодноразово втручався в процес і чинив тиск на суддів, з-за чого вони навіть змушені були звернутися до Вищої ради правосуддя; він також неодноразово порушував принцип презумпції невинуватості по відношенню до Віктора Януковича.

В адвокатському об’єднанні АТ AVER LEX вважають, що генеральний прокурор пішов на фальсифікацію доказів та вчинив злочин, передбачений ч. 2 статті 372 Кримінального кодексу України (посягання на особисту недоторканність і свободу громадянина), розслідуванням якого тепер займеться ДБР.

