В селі біля Чернігова знесли бюст Ватутіна

У селі Нові Боровичі Чернігівської обл. представники націоналістичної організації «Сокіл» скинули з постаменту погруддя радянського воєначальника Миколи Ватутіна. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Там зазначають, що Українським інститутом національної пам’яті ім’я Ватутіна включено до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодомору і політичних репресій.

Також нагадують, що найбільшим злочином воєначальника є загибель 400 тис. радянських солдатів і цивільних під час форсування Дніпра і штурму німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (близько Києва) в 1943 році.

Нагадаємо, що наприкінці березня в селі Феськівка Менського району Чернігівської обл. представники «Сокола» відбили ніс монумента Миколи Ватутіна.