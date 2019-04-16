Порошенко підписав Кодекс, який дозволяє громадянам визнавати себе банкрутами

Президент Петро Порошенко підписав Кодекс про банкрутство, який дозволяє громадянам України оголошувати про своє банкрутство і відновлювати умови платоспроможності за кредитами.

Про це Порошенко повідомив під час зустрічі з українським та іноземним бізнесом 15 квітня.

«Ще є одна приємна новина: я сьогодні підписав закон про банкрутство. Незважаючи на те, що у нас були кілька питань організаційного оформлення», — повідомив Порошенко.

Зазначається, що процедура банкрутства допомагає боржника вийти з скрутного становища через суд, який повинен захистити від тиску кредиторів та створити умови для погашення заборгованості. Очікується, що завдяки новому закону фізична особа зможе отримати захист, а кредитор, в свою чергу, отримає гарантію повернення позик.