СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО ПРИЗНАЛ: НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ «ПРИВАТБАНКА» БЫЛА ОБОСНОВАННОЙ

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации “ПриватБанка” было правильным и обоснованным.

Об этом Данилюк заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Относительно национализации “Приватбанка” Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой Правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным”, – заявил Данилюк.

Он заверил, что работал в интересах государства с первого до последнего дня на госслужбе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил бывшего министра финансов и советника Владимира Зеленского Александра Данилюка в конфликте интересов в деле “Приватбанка”.

Стоит отметить, что “ПриватБанк” был национализирован в конце 2016 года. Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму $5,5 млрд.

Согласно результатам расследования, существуют признаки того, что кредитные средства банка были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Всеми этими незаконными действиями занималась теневая структура внутри самого банка. В результате подобных действий практически весь кредитный портфель оказался в руках экс-акционеров банка.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572 % и 16,5748 % акций “ПриватБанка”, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и государственного “Укргазбанка” – предоставить указанный договор купли-продажи.

В декабре 2018 года Национальный банк Украины подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера “ПриватБанка” Коломойского на общую сумму 6,64 млрд гривен. В НБУ уточнили, что для обеспечения выполнения бизнесменом взятых на себя обязательств по личным поручительствам центробанк в начале июня 2018 года подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

В феврале 2019 года Киевский апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Игоря Коломойского по поводу заявления экс-главы “ПриватБанка” Александра Шлапака. Так, Коломойский подал иск к ряду лиц о признании недостоверным, унижающим честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы “ПриватБанка” Александра Шлапака, которое тот сделал в отношении некоторых операций банка, проведенных в октябре-ноябре 2016 года. Однако суд рассматривать иск отказался.

В феврале нынешнего года Печерский районный суд Киева постановил арестовать ряд компаний и их активов, которые фигурировали в распределении государственных средств через “ПриватБанк”, на общую сумму 19,7 млрд грн.

Источник – bykvu