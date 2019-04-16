Експерти розповіли, як правильно мити автомобіль: з миючими або без

У теплу пору року багато водіїв вважають за краще мити машини самостійно на станціях самообслуговування або у дворі будинку, використовуючи при цьому автомобільну косметику.

Однак не всі шампуні для авто однаково корисні, і автоексперти перерахували основні правила безконтактної мийки, передає портал ТвояМашина.

За словами фахівців, в першу чергу перед нанесенням шампуню потрібно добре намочити автомобіль. Досвідчені водії запевняють: якщо шар бруду дуже щільний, краще попередньо збити її, дати авто висохнути і тільки потім наносити піну. У разі якщо автомобіль покриває тонкий шар пилу, можна обійтися без попередніх водних процедур.

Фахівці запевняють, що розбавляти водою миючий засіб потрібно у відповідності з вимогами виробника. Наносити шампунь на кузов – зверху вниз, в такій же послідовності необхідно змивати піну.

Досвідчені робітники радять також витримувати автошампунь на кузові 1-2 хвилини, втім, для більш ефективної мийки слід почекати 3-4 хвилини. Справа в тому, що на мийках самообслуговування існує ризик, що миючі засоби занадто сильно розбавлені водою.

Якщо планований ефект не досягнуто, фахівці радять змити піну і повторити процедуру. У той же час важливо пам’ятати: «перетримавши» хімію на кузові, можна пошкодити лакофарбове покриття, так як вміст лужних і кислотних компонентів, що роз’їдають фарбу, в миючому засобі визначити практично неможливо.

Раніше ми розповідали, що експерти назвали найбільш бюджетні автомобілі, купівля яких доступна пересічному українцю.

ПриватБанк опинився в центрі скандалу: «Ідіть у суд»

Головне

Одним з найбільш комфортних є Nissan Versa Sedan. Цей автомобіль коштує близько 12 тисячі доларів. У машини є 7-дюймовий сенсорний дисплей, Блютуз і Siri. У цей список увійшли: Kia Rio (самий бюджетний автомобіль з сенсорним екраном і камерами заднього виду за 15 тисяч доларів) і Ford Focus (як найпопулярніший варіант бюджетного авто).

Найбільш якісним позашляховиком у поданій ціновій категорії є Chevrolet Trax. Коштує 21 тисячу доларів, проте його цілком можна придбати за 15 тисяч б/у.

Нагадаємо, що в Мережі показали самі дивні авто в світі.

Як повідомляв Hyser, автолюбителі назвали кращі машини з пробігом.

Також Hyser писав, що водії з iPhone виявилися небезпечнішими, ніж користувачі Android.