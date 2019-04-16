Фахівці назвали ще одну причину, яка викликає алкоголізм: мало хто знає

Названа дослідниками причина не має ніякого відношення до поганої спадковості або здоров’ю.

Фальшива доброзичливість і нещирі посмішки на роботі, в них вся справа, передає портал Здоровье24.

Ті, хто грішить цим у повсякденному житті, п’ють більше людей, дають волю емоціям.

В опитуванні вчених з університету Буффало взяли участь майже 2000 осіб, які працюють у сферах, де потрібно багато спілкуватися з людьми: продавці, медсестри, вчителі, працівники кол-центрів.

У людей запитували, як часто вони імітують доброзичливість в робочий час і пригнічують негативні емоції, а потім попросили згадати, скільки разів на тиждень і в яких кількостях вони випивають спиртне.

З’ясувалося, що співробітники, фальшиво посміхатися клієнтам протягом дня, п’ють в кілька разів більше, ніж ті, хто доброзичливість не імітує. На думку вчених, така поведінка і провокує в майбутньому розвиток алкоголізму.

Крім того, найбільше зловживають спиртним люди з імпульсним характером, який необхідно придушувати. Сильніше за всіх страждають працівники, зустрічаються з клієнтами разово, наприклад, офіціанти або працівники кол-центрів. Найчастіше це молоді люди, які ще не навчилися адекватно і спокійно реагувати на негатив.

Психологи кажуть, що вихід із ситуації є. Потрібно усвідомити, що емоційні зусилля будуть винагороджені. Результати дослідження повинні допомогти роботодавцям створювати кращі умови праці та мотивувати співробітників.

Раніше з’явилася інформація про те, як довго в нашому організмі зберігаються сліди алкоголю і наркотичних препаратів: це залежить від того, як часто людина вживає, і від самого методу дослідження. Нижче представлені деякі загальні значення.

В сечі:

Алкоголь – 10-12 годин

Амфетамін, метамфетамін – протягом 2-5 днів

Канабіс – від 1 до 30 днів

Барбітурати – до 7 днів

Кокаїн – від 1 до 3 днів

Опіати як кодеїн, морфін і героїн – від 2 до 5 днів

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В крові:

Алкоголь – 24 години

Амфетаміни – 10-14 годин

Метамфетамін – 24 години

Барбітурати – 1-2 дня

Канабіс – 6-24 години

Кокаїн – 12-24 години

Кодеїн – 6-12 годин

ЛСД – 0-3 години

У волоссі сліди наркотичних речовин з’являються після одного тижня вживання і залишаються до 90 днів і довше.

В нігтях можуть триматися від 3 до 5 місяців на руках і від 8 до 14 місяців на ногах.

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