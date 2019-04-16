Будівельники показали, як перетворити старий будинок в особняк мрії: незвичайне видовище

Цей дерев’яний будинок, який буквально розвалювався на очах, чотири роки тому продали за серйозну суму – цілих 668 тисяч доларів США.

Але цінний, звичайно, був не сам будинок, а земля, на якій він стояв, передає портал Новостіn.

Після покупки власники житла, яке у свій час назвали найгіршим на континенті (будинок знаходиться в Австралії), перетворили його на сучасний комфортний особняк

Нові власники нерухомості за адресою на 50 Дейтон-Роуд в Даттон-Парк в штаті Квінсленд, недовго думаючи, знесли напіврозвалену будівлю і на її місці побудували сучасний просторий особняк з 5 спальнями і 3 ванними кімнатами.

На території також з’явилися басейн і тераса, а з вікна особняка тепер відкривається неймовірний вид на затишний район.

Ось так, напевно, і виглядає ідеальне комфортне житло сучасної людини.

Раніше фотографи показали найстрашніші місця в Україні. Загадкова печера, покинута церква, катакомби в Одесі — все це викликає різні емоції, але без мурашок на тілі ви звідти точно не підете. У цих місцях не живуть люди, і природа потроху почала заявляти права на ці споруди.

До списку таких місць в нашій країні увійшли:

Підгорецький замок у Львові. Був побудований в XVII столітті як рекреаційний палац. Згідно з легендою, по замку блукає привид молодої дружини Вацлава Жевского Марії, яку він убив у нападі ревнощів.

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Одеські катакомби. Справжні підземелля, що представляють собою занедбані каменоломні, карстові печери, геологорозвідувальні, будівельні шурфи, підвали, бункери, дренажні тунелі, зливові колектори.

Тараканівський форт, Нова Дубенська фортеця в Рівненській області. Згідно однієї з легенд, це місце перетворилося в Місто привидів, як і Підгорецький замок.

Печера Атлантида недалеко від Кам’янця-Подільського. В Атлантиді можна побачити сталактити і сталагміти абсолютно різних кольорів і форм — білі, жовтуваті, рожеві, прозорі квіти, зірки і бурульки.

У цьому ж списку також знаходиться Успенська церква в Язлівці і Бакотський печерний монастир.

Нагадаємо, що фотограф показав занедбані місця Японії.

Як повідомляв Hyser, фотограф з Африки робить дивовижні пейзажі Намібії.

Також Hyser писав, що в Мережі показали гарні живі тунелі з дерев.