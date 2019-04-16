Електроседан Infiniti показали до прем’єри: «сучасний силует»

В Мережі опублікували фотографії концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, світова прем’єра якого відбудеться на автосалоні в Шанхаї тільки завтра, 16 квітня.

Новинка отримає зовнішність у стилі шоу-кара QX Inspiration і стане передвісником серійної моделі, пишуть aspekty.

Зовнішня стилістика Qs Inspiration виконана в тому ж ключі, що і кросовер QX Inspiration, показаного на автосалоні в Детройті. За задумом, новий фірмовий стиль створює «безкомпромісний сучасний силует», змінює пропорції і загальний підхід до проектування. Це досягається в тому числі за рахунок переходу на нову платформу, розроблену спеціально для електромобілів.

Раніше компанія повідомила, що мінімалістичний підхід буде простежуватися не лише в екстер’єрі, але і в інтер’єрі. Салон седана розділений на дві зони: «чистий» і вільний від зайвих елементів кокпіт і «розслабляє» простір для пасажирів. За своєю значимістю новий концепт ставлять на один рівень з Q45, який дебютував у 1989 році.

Нагадаємо, що Audi опублікувала фотографію унікального електрокара.

Мова йде про моделі AI:me, прем’єра якої буде в Шанхаї і в середині квітня. Електромобіль отримає елементи декорації з тривимірним візерунком і футуристичний інтер’єр.

Машина обладнана повністю безпілотним управлінням четвертого рівня, тобто має можливість самостійно пересуватися у більшості ситуацій. У електромобіля будуть розширені комунікаційні можливості.

Також в Шанхаї Audi презентує моделі спеціально для китайського ринку: Q2L e-tron і e-tron. У першій моделі стокиловатный електродвигун, на якому машина може проїхати без підзарядки близько 265 кілометрів.

Нагадаємо також, що нещодавно два інших великих автоконцерну з Німеччини — BMW і Daimler — оголосили про спільну розробку систем для безпілотних автомобілів. Компанії мають намір забезпечити широке поширення роботизованих машин вже через 6 років, до 2025 року.

Очікується, що роботомобили знизять рівень інцидентів на дорогах, оскільки «людський фактор» буде зведений до нуля, а також позбавлять від необхідності довго сидіти за кермом, наприклад, далекобійників.

На даний момент існуючі безпілотні системи в авто непогано справляються зі своїми завданнями у звичайних обставинах, але при виникненні позаштатних ситуацій — ожеледі, необхідності виконати маневр на великій швидкості і інших — часто відбуваються помилки.

Meizu 16s готовий до анонсу: що відомо

Технології

Однак роботи в цій області йдуть семимильними кроками.

Буквально днями стало відомо, що вчені зі Стенфордського університету створили спеціальний алгоритм, який для навігації спирається не на датчики, а на фізику і інформацію про останні маневри машини.

Тестування алгоритму пройшло на Volkswagen GTI і Audi TTS. В результаті автомобілям вдалося не тільки успішно подолати різкі повороти на вкритій льодом трасі, але також вписатися в поворот на великій швидкості і загальмувати.

Раніше Hyser писав про те, що Tesla Model S виявилася занадто повільною.

Також Hyser повідомляв, що названий світовий лідер з виробництва електромобілів.

Нагадаємо, про дуже дорогих електромобілях: китайці наносять удар у відповідь.