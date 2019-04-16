Xiaomi презентувала електричний велосипед: з’явилася ціна

Xiaomi розробив нову модель електричного велосипеда.

Це вже друга версія і називається вона HIMO C20, передає портал infocar. Якщо перший велосипед пропонувався за ціною в 260 доларів, то новий коштує вже 375 доларів.

У моделі двадцатидюймовая рама, тріп-комп’ютер на кермі з покажчиком швидкості, пробігу та рівня заряду. У новинки від Xiaomi запас ходу вісімдесят кілометрів. Також у новинки літій-іонна батарея, яка важить два з половиною кілограми. Заряджається він за шість годин.

Доступні три режими роботи — тільки на електротязі, з електромотором в якості асистента або просто на педалях без участі електромотора.

Загальна вага у нас двадцять один кілограм. Він розвиває максимальну швидкість до двадцяти п’яти кілометрів на годину. Довжина його становить приблизно півтора метра, а ширина — 610.

У HIMO C20 також є зручний переносний насос, захований в сидіння, а також світлодіодний ліхтар. Сам велосипед складний, складається. У нього складні кермо і педалі, що робить його ще більш зручним для його провезення в транспорті.

Пристрій Xiaomi буде відкривати автомобіль навіть будучи грунтовно намоченим.

Його можна буде використовувати як в авто, так і в мотоциклі.

Компанія Xiaomi готується поповнити асортимент рішень фірмової платформи колективного фінансування новим продуктом – автомобільним замком з вбудованим сканером відбитка пальця.

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Суспільство

Судячи по картинці, такий замок буде справно справлятися зі своїми можливостями навіть будучи грунтовно намоченим. Що стоїть за цим замком, є китайська компанія Mars Exploration Technology, заснована в травні 2015 року. Вона займається промисловим дизайном та розробкою самих різних пристроїв, від дронов до шоломів віртуальної реальності.

На ринку вже є схожі рішення, їх вартість становить у середньому $340. Аналог Xiaomi повинен бути не дорожче і як мінімум не гірше в плані функціональності. Пристрій повинні офіційно представити 9 квітня.

Також Xiaomi планує в цьому році випустити нову прошивку MIUI 11 для своїх смартфонів серії Mi і Redmi. Ця прошивка буде доступна більш, ніж 40 моделей. Але для деяких смартфонів оновлення буде доступне з-за застарілого устаткування обладнання.

За словами виробника смартфонів, їх технічне оснащення не дозволяє забезпечити повноцінну роботу на нових прошивках. Таким чином, MIUI 11 не отримають наступні сім моделей Xiaomi Redmi Note, 3S, 3X, 4, 4A, Pro.

А власникам вищеперелічених смартфонів варто бути готовим до того, що в незабаром нове програмне забезпечення для їх пристроїв випускатися перестане, у тому числі виправлення для системи безпеки від Google.

Нагадаємо, що Xiaomi розробила унікальну розетку з Wi-Fi і управлінням голосом.

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