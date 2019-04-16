«Причіп на місці, решта стырил»: у мережі до сліз висміяли податкову декларацію Путіна

У мережі підняли на сміх інформацію про податкової декларації президента РФ Володимира Путіна. В ній досі зазначаються два радянських автомобіля і автопричіп.

Інформацію про доходи Путіна опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Володимир Путін в 2018 році заробив 8,6 млн рублів, змін в декларації президента немає – автомобілі ГАЗ М-21 і Нива, автопричіп “Скіф” на місці», – повідомив він.

«Цікаво, а комплект двійників він декларує? Або вони йдуть як запчастини до причепу «Скіф»?» – пожартував український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Користувачі мережі розкритикували пропагандистську публікацію Смирнова, зазначивши, що Путін забув вказати у декларації кількість викрадених ним коштів.

«Не заробив, а отримав. Цей людожер нічого не заробив», «Він не заробляє, він краде і відбирає», «Заробив 8,6 млн р… А скільки вкрав?», «Нищеброд — давайте зберемо КОШТИ йому на гуму для причепа СКІФ», «інше стырил…», «Слава богу, що причіп живий, а то я вже хвилювалася…» – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Володимир Путін і прем’єр-міністр Дмитро Медведєв побували в Царському Селі, де фотограф відобразив їх у досить дивних схожих позах.

Як раніше писали «Акценти», президента РФ Володимира Путіна висміяли в мережі через конфузу під час візиту до церкви Воскресіння Христова, яку відреставрували. Зокрема, користувачі відзначили, що за майже чверть століття свого правління, лідер Кремля може похвалитися хіба що церквами.

«Акценти» також повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін спровокував невеликий міжнародний скандал, поспішивши похвалитися знанням іноземних мов. Конфуз стався на зустрічі глави Кремля з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовен.

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