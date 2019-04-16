Медики назвали продукти, що пригнічують відчуття голоду: ними потрібно запастися

Багато людей страждають від надмірної ваги і перед ними гостро стоїть питання харчування. Відомо, що дієти не допомагають позбавитися від зайвої ваги, а лише погіршують ситуацію, виводячи з організму корисні речовини і вітаміни. Щоб повноцінно харчуватися і скинути вагу дієтологи рекомендують вживати в їжу такі продукти.

М’ясо птиці і нежирна риба – білки, жиророзчинні кислоти Омега-3 допомагають тривалий період відчувати ситість і не накидатися на їжу в наступний прийом.

Крупи грубого помелу, горіхи і насіннячка. Клітковина і жири дарують організму не тільки ситість, але і корисні речовини, не дозволяючи втрачати масу за рахунок м’язів. Каші з круп – відмінний варіант для сніданку, а горіхи або насіння в невеликій кількості відмінно підійдуть для перекусу. Вони заряджають енергією і дарують ситість на тривалий період часу.

Овочі – морква, буряк, селера, квасоля, горох, сочевиця. Ці продукти містять легкі і складні вуглеводи, завдяки цьому вони дарують ситість. Бобові (квасоля, сочевиця і горох) швидко насичують за рахунок досягнення великих обсягів в шлунку.

Банани – дуже поживні і корисні. Один банан цілком може стати повноцінним перекусом. В цьому фрукті багато фруктози, тому його можна і потрібно їсти в першій половині дня.

Як не дивно, але допомогти насититися може навіть вода. Пийте якомога більше рідини, але намагайтеся робити це до прийому їжі. Так людина обманює шлунок і мозок, створюючи ефект наповненості і ситості.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що медики розповіли, що продукти з високим вмістом жиру є джерелом важливих для організму поживних речовин. За їх словами, лосось є джерелом вітамінів групи В і білка. Якщо ви не любите лосось, вибирайте інших холодноводних риб, тунця або сардини.

Також Акценти повідомляв про те, що хліб — це всього лише замінник їжі, який швидко заповнює шлунок дешевими і низькоякісними калоріями. Від 30 до 50% білків в складі хліба є глютеном, який не здатний перетравлюватися організмом людини.

Нещодавно Акценти писав про те, що медики впевнено розвінчали міф про те, що під час хвороби нібито корисно голодувати: при цьому існують продукти, яких слід уникати під час боротьби із захворюваннями. Переїдати дійсно не варто, але сідати на дієту теж не потрібно, під час хвороби раціон повинен бути повноцінним.

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