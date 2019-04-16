Найближча сусідка Землі населена: вчені показали вражаючі докази

Обробка фотографій Венери, зроблений у період з 1975 по 1982 роки з допомогою супутників «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» і «Венера-14», показало шокуючі дані. Вчені після обробки побачили, що на знімках видно, що пересуваються з невеликою швидкістю істоти з щільною структурою. Про це заявили автори роботи Леоніда Ксанфомалити, Лев Зелений, Валентин Пармон, Валерій Снытников.

Нове відкриття зі старих фотографій може свідчити, що на сусідній планеті є форма життя. Вчені припустили, що істоти виживають за рахунок раніше невідомих раніше біохімічних принципах, не схожих на земні.

Гіпотеза вчених досить фантастична, але базується на тому, що інопланетні форми життя не обов’язково повинні підкорятися законам земних форм. Відповідно і умови їх зародження і існування радикально відрізняються від земних.

На знімках видно освіти у вигляді стебла рослини і ящірки. Загалом вченим вдалося виявити 18 гіпотетичних істот. Також повідомляється, що всі виявлені форми життя мають помітні розміри і структуру, які дозволяють їх відрізнити від каменів і грунту.

Форми життя Венери першим помітив планетолог Леоніда Ксанфомалити, коли з’явилися технології більш якісної обробки знімків.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що експерти в області вивчення позаземних цивілізацій продовжують знаходити докази загрози можливого вторгнення інопланетян на Землю. Так, уфологам вдалося виявити своєрідний «аеродром» прибульців, який призначений нібито для висадки на нашій планеті. Інформація про швидке вторгнення інопланетян на Землю з кожним днем з’являється все частіше. Фахівці та експерти-науковці лише підігрівають ці чутки загадковими знахідками і фактами.

Також Акценти писав про те, що Сонце готується «обстріляти» Землю плазмовим дощем. Вогненний дощ з космосу може обрушитися на нашу планету вже зовсім скоро. Вчені пояснили, що вибухи на Сонці приводять до вихлюпування частини плазми в космос. Частково плазма обрушується з космосу падає на поверхню світила у вигляді плазмового дощу.

Нещодавно Акценти писав про те, що загадкова планета Нібіру початку знищила зв’язок з Землею на МКС, членів станції захопили, на Землі отримують дивні повідомлення. Конспірологи вважають, що офіційна наука навмисно не надає інформації про те, що насправді діється на МКС. За їх словами, вона вже давно знаходиться під контролем прибульців. Альтернативні експерти заявили, що Планета Х в даний момент знаходиться в бойовій готовності і може атакувати в будь-яку хвилину.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram