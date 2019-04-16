Вєрка Сердючка поїде на «Євробачення-2019»: тепер офіційно

Артист Андрій Данилко покаже свій образ Вєрки Сердючки на Євробачення-2019 в одному з інтервал-актів конкурсу.

Напередодні ввечері, 15 квітня, стало відомо про те, що Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступить на пісенному конкурсі Євробачення-2019. Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу в Ізраїлі.

У повідомленні йдеться, що українська артистка Вєрка Сердючка виконає пісню минулорічної переможниці Нетты Борзилай Тоу. Виступ українського артиста пройде в одному з інтервал-актів конкурсу.

Також в повідомленні говориться, що музичне змагання прикрасить своїм голосом і Нетта Борзилай. Співачка виступить з піснею Тоу, але в дещо іншій інтерпретації. Вона вийде на сцену у півфіналі конкурсу. У фіналі Нетта представить публіці нову пісню, прем’єр якої тільки планується.

Крім Нетты Борзилай та Вєрки Сердючки виступати під час концертів будуть і такі відомі артисти, як Dana International, Кончіта Вурст заспіває Heroes Монса Зелмерлева, Монс виконає попурі з піснею Елені Фурейри, Елені заспіває пісню Вєрки Сердючки з 2007 року. Також візьме участь і Галі Атарі з піснею Hallilujah.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що скандальні фіналістки національного відбору на Євробачення 2019 сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк презентували своїм фанатам українську версію пісні My Road. Артистки розповіли, що в пісні є слова, які для них значать дуже багато. Також вони пообіцяли громадськості зняти кліп на цю пісню.

Також Акценти повідомляв про те, що українська співачка MARUV, яка зі скандалом відмовилася представляти країну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2019, показала, як розважала публіку у Росії. Так, артистка похвалилася знімками зі свого концерту в Москві. У п’ятницю, 12 квітня MARUV також виступить у Санкт-Петербурзі.

Нещодавно Акценти писав про те, що представники група KAZKA нарешті прокоментували свою відмову репрезентувати Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» в Ізраїлі. Група KAZKA брала участь у Національному відборі на «Євробачення», в якому несподівано для багатьох зайняла лише третє місце. Переможницею стала виконавиця MARUV, яка в підсумку відмовилася прийматися участь у конкурсі.

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