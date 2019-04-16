Археологи виявили численні скарби в центрі Києва: фото

На території заповідника «Денний Київ» археологи знайшли скарб зі срібними монетами.

Про це повідомив глава департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк на своїй сторінці в Facebook.

У підвалі будівлі, яку знесли в 70-ті роки ХХ століття, знайшли близько 2 кг срібних монет номіналом 1 рубль, а також 50, 20 і 10 копійок. Швидше за все ці монети були зроблені в період з 1817 до 1912 року.



За словами археологів, поки важко сказати, чому саме вони були закопані. Але є версія, що в сусідньому будинку знаходилося відділення банку, і один з його працівників міг закопати скарб в підвалі.

Співробітники Інституту археології НАНУ думають, що в часи Української революції до працівників банку було особливу увагу. Тому власник міг закопати скарб в підвалі, щоб більше вже ніколи до нього не повернутися.

Зараз монети вивчають археологи. Після реставрації їх передадуть в експозиції музею археології Інституту археології НАНУ.

«Абсолютно згоден з археологами про те, що ця знахідка ще раз демонструє важливість археологічних досліджень при будівництві на території старого міста», — додав Никоряк.

Нагадуємо, що археологи знайшли стародавній місто на території заповідника Суйкербосранд в Південній Африці. Це поселення було зруйновано кілька сотень років тому. Вчені працюють над відновленням розташування споруд. У цьому їм допомагає спеціальний прилад – лидар. Він створений для вивчення віддалених об’єктів. Лидар посилає радіохвилі і повертає світлові промені. Таким чином можна відновити розташування стародавніх споруд. Археологи часто користуються цим методом.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в річці Темза британські археологи виловили скелет людини, вік якого, імовірно, склав 500 років. Пізніше з’ясувалося, що це останки чоловіка. Але унікальність його полягала в тому, що стародавній англієць був у високих ботфордах. Як відзначають дослідники, скелет лежав на дні ріки обличчям вниз. Фахівці працювали на одній з ділянок, який використовується для побудови лондонській каналізації в Бермондси.

Також портал «Акценти» писав, що чергову неймовірну гробницю на півдні Єгипту, в районі міста Луксор виявили французькі археологи. Як зазначають фахівці, ця гробниця відноситься до часу XIX династії фараонів (приблизно 1292-1186 роки до нашої ери). Дослідники зробили відкриття після п’яти місяців участі в археологічній експедиції. В гробниці вже знайшли багато артефактів і мумію.

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