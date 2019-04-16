Експерти назвали найнебезпечніші країни для туризму: «будьте обережні»

Фахівці назвали найнебезпечніші країни для туризму.

На першому місці в цій антирейтиге є Ангола, передає портал Хроніка.інфо. У цій країні нещодавно була громадянська війна, а зараз розгул злочинності. Туристам, які вирішили відвідати країну, не варто виставляти напоказ своє майно, наприклад надягати цінні речі.

Другою державою є Пакистан — джерело безлічі захворювань. Без вакцинації туди взагалі не можна потрапляти, інакше можна захворіти хворобами від поліомієліту до холери. Також в державі є тероризм.

Також будьте обережні, якщо ви вирішили поїхати в Бутан. Турбуючись про нетронутости місцевої культури та пам’яток, уряд суворо контролює сферу туризму. До всього іншого, мандрівники змушені оплачувати високу мито за кожен день свого перебування в країні.

Саудівська Аравія — це країна переважно для ісламського туризму. Сюди їздять мусульмани з усього світу для здійснення обов’язкового паломництва в Мекку. Не варто забувати, що в цій країні є смертна кара і досить жорстоке законодавство.

Раніше повідомлялося, що експерт з туризму розкрив секрети дешевого відпочинку за кордоном. Так, за словами директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, щоб спланувати недорогу поїздку за кордон, варто враховувати сезон і в залежності від нього вирішувати – звертатися до туроператору або їхати самому. Експерт радить купувати квитки в міжсезоння — так є шанс заощадити.

«Якщо ви хочете поїхати влітку, то краще взяти туристичний пакет у оператора — так буде надійніше і дешевше. Якщо ви хочете поїхати в міжсезоння до точки з масовим туризмом, то краще маршрут складайте самі. Дешево брати квитки в міжсезоння», — сказав він.

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Суспільство

«З Будапешта літає ще Ryanair. Якщо ви, наприклад, маєте трохи часу, то можете полетіти в Марокко. Це обійдеться десь в межах 80-90 євро туди і назад. Можете поїхати на тиждень до Єгипту — ціни там в межах 450 доларів: все включено, п’ятизірковий готель», – додав Царук.

Також можна заощадити, якщо знати точно день, коли ви повернетеся назад. Так, у вихідні дні квитки будуть коштувати в два рази дорожче, тому доцільніше буде запланувати поїздку в бік будинку в будній день. Крім того, Царук попередив, що місця краще бронювати заздалегідь — так буде дешевше і спокійніше.

Нагадаємо, що екстремал заліз в пащу акули-людожера.

Раніше Hyser повідомляв, що слон потопив пліт з туристами.

Також Hyser писав, що вчені назвали найбільш безпечну країну.