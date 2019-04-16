Макрон відреагував на пожежу в Нотр-Дамі: сумно бачити, як згорає частина нас

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масштабну пожежу, що спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері.

“Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація. Мої думки – з усіма католиками та французами. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас”, – написав Макрон у своєму Twitter, повідомляє “Європейська правда“.

У зв’язку з пожежею Макрон також відклав телевізійне звернення до французів, заплановане на 20:00. Французький президент мав підсумувати результати національних дебатів, які відбулися через протести “жовтих жилетів”. Натомість він виїхав до Собору Богоматері.

Нагадуємо, що у Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері – одна з найвідоміших історичних пам’яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору.

Фото: Le Figaro