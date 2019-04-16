З 1 травня стане можливим змінити оператора без зміни номера телефону

Послуга із перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв’язку запрацює з 1 травня.

Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на запит “Дзеркала тижня”.

У Нацкомісії нагадали, що з 4 лютого по 30 квітня проходить дослідна експлуатація послуги перенесення абонентських номерів мобільними операторами спільно з держпідприємством “Український державний центр радіочастот”.

“Наступним кроком є ​​впровадження перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах мобільного зв’язку з 1 травня”, – сказано в документі.

Готовність до запуску послуги також підтвердили всі найбільші оператори мобільного зв’язку.

Як зазначає видання, впровадження послуги з перенесення номера в Україні відбувається на три роки пізніше затвердженого графіка і з запізненням на 20 років в порівнянні з іншими країнами.

У той же час, мобільні оператори при розгортанні 4G-мереж продовжують підвищувати тарифи і змушують абонентів платити все більше і більше. У цій ситуації можливість зміни оператора зі збереженням номера дозволить користувачам показати незгоду з політикою оператора і зможе опосередковано впливати на формування тарифів і надання послуг.

Зазначимо, що дату запуску послуги збереження номеру після переходу до іншого оператора неодноразово переносили.

До цього часу вважалося, що послуга стане доступною з лютого 2019 року.