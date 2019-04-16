ЗМІ: Кремль готується до спрощеної видачі паспортів громадянам ДНР і ЛНР

Українці, які проживають на території самопроголошених Луганської та Донецької народних республік, можуть у спрощеному режимі почати отримувати російське громадянство. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента РФ. Дані підтвердив співрозмовник, знайомий з підготовкою документа.

Спрощена процедура передбачає відсутність іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п’яти років.

Закон, що надає президенту повноваження вирішувати, хто може отримати російське громадянство за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня. Дозволяється надавати російське громадянство людям із країн зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, а також з країн, де відбуваються збройні конфлікти і зміна режиму. Крім того, закон спрощує прийом в російське громадянство співвітчизників, що проживають за кордоном.

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України».

Заходи діють «тимчасово, на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України на підставі мінських угод».

Громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, також зможуть здійснювати в’їзд і виїзд з РФ без оформлення віз на підставі документів, що засвідчують особу і виданих відповідними органами, фактично діючими на територіях зазначених районів.