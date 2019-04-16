Лауреати 62-го міжнародного конкурсу World Press Photo

В Амстердамі оголосили лауреатів 62-го міжнародного конкурсу World Press Photo. World Press Photo 2019 — найпрестижніший і великий міжнародний конкурс серед новинних фоторепортерів. І ось вони, переможці. Кращий фоторепортаж року дістався «Каравану мігрантів». Цей караван рухався з Гондурасу до границі Мексики і США з жовтня по листопад. Згідно з даними ООН до кінця подорожі у ньому було 7 тис. чоловік, у тому числі понад 2 тис. дітей. (Фото Pieter Ten Hoopen): Категорія «Навколишнє середовище». На фото — член організації «Акашинга» по боротьбі з браконьєрами в Зімбабве. В цю організацію беруть тільки жінок з неблагополучних сімей. (Фото Brent Stirton):





Категорія «Новости». Охоронець стримує пресу біля консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Зник журналіст, який критикував саудівський режим Джамаля Хашкаджи. Він пропав 2 жовтня 2018 року, після того як увійшов у консульство. Через кілька тижнів Ер-Ріяд оголосив, що Хашкаджи був випадково убитий під час сварки. Турецькі влади і ЦРУ стверджували, що журналіст був убитий співробітниками саудівської розвідки, які працювали на замовлення влади. (Фото Chris McGrath):





Категорія «Новини. Фоторепортаж». За даними ООН, після майже чотирьох років конфлікту в Ємені не менше 8,4 млн чоловік страждають від голоду, а 22 млн (75% населення) потребують гуманітарної допомоги. У 2018 році ООН назвала те, що відбувається в Ємені найгіршою в світі антропогенного гуманітарною катастрофою. (Фото Lorenzo Tugnoli):





Категорія «Природа». Заводчик соколов Говард Уоллер у спеціальній капелюсі для заманювання птахів в Элгине, Шотландія. Заманювати самців сокола таким чином прийнято в арабських країнах. (Фото Brent Stirton):





Категорія «Люди». Моделі під час показу бренду Adama Paris в Дакарі, Сенегал. Дакар — зростаючий центр франко-африканської моди. (Фото Finbarr O’reilly):





Категорія «Спорт». Мати сімох дітей боксує у жіночої збірної Уганди. (Фото John T. Pedersen):





Категорія «Спорт. Фоторепортаж». Вболівальниці стежать за матчем Кубка Ліги чемпіонів АФК (Азіатська конфедерація футболу).





Категорія «Природа. Фоторепортаж». Мисливський табір соколов в пустелі під Абу-Дабі, ОАЕ. (Фото Brent Stirton):





Поєдинок з боксу в Детройті, штат Мічиган. (Фото Terrell Groggins):





Екологічні проблеми. Заплив на матраці на сміттєвому річці Пасиг в Манілі, Філіппіни. (Фото Mario Cruz):





Балобаны зі своїми пташенятами над степом Центральної Монголії. Це вид хижих птахів сімейства соколиних. (Фото Brent Stirton):





Однорічні пуми і останки гуанако в Патагонії, Чилі. (Фото Ingo Arndt):





Категорія «Сучасні проблеми». Фотографія кубинської дівчата Пуры, зроблена під час святкування 15-річчя. У країнах Латинської Америки ця дата вважається для дівчат днем переходу в доросле життя і часто відзначається з великим розмахом. (Фото Diana Markosian):





Конкурс політизований, тому головний приз завоював американський фотограф Джон Мур. Його знімок заплаканої дівчинки по імені Янела, зроблений на кордоні Мексики і США, був визнаний найкращою фотографією року. На фотографії американські прикордонники обшукують її мати Сандру Санчес — разом вони збиралися пробратися в Сполучені Штати в складі «каравану мігрантів».



