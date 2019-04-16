Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері

Жахлива новина з Франції — горить одна з найвідоміших історичних пам’яток французької столиці — Собор Паризької Богоматері, знаменитий Нотр-Дам. Про це в Facebook написав міністр культури України Євген Нищук.







“Це величезний удар для історії, культури не тільки Парижа, але і всієї Європи і світу.



Робота Мінкультури — збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам’яток, мистецького надбання, яким володіє Україна.



І ми, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях, як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо. Сподіваємося, що вдасться врятувати пожежникам і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайною пам’ятки. Від себе хочу підкреслити, що готові максимально швидко направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення Собору!”, — написав міністр.