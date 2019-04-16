Кім Чен Ин вшанував пам’ять батька в мавзолеї в Пхеньяні

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин вшанував пам’ять свого діда і батька, відвідавши у понеділок Кімсусанський палац Сонця з нагоди 107-ї річниці з дня народження засновника і “вічного президента” народної республіки Кім Ір Сена.

Відзначається, що Кім Чен Ин відвідав центральний хол палацу, де встановлені статуї на повний зріст двох генералиссимусов. Там від його імені було покладено кошик квітів. За даними агентства, лідер народної республіки також побував у залах безсмертя, де в прижиттєвому вигляді знаходяться товариш Кім Ір Сен і товариш Кім Чен Ір. Лідера КНДР супроводжували члени вищого керівництва країни – перший заступник голови Держради КНДР, голова президії Верховного народного зібрання Цой Рен Хе, заступник голови ЦК Трудової партії Кореї Пак Бон Дю, прем’єр кабінету міністрів Кім Чже Рен, а також члени Держради республіки.

Розташований на північно-східній околиці Пхеньяну Кімсусанський палац був побудований в 1977 році і спочатку використовувався як резиденція Кім Ір Сена, в якій він проводив наради, приймав іноземні делегації. Там також перебували його житлові апартаменти. Після смерті першого президента КНДР 8 липня 1994 року палац був перетворений в усипальницю. Тіло покійного вождя в прижиттєвому вигляді помістили в скляний саркофаг і встановили в залі, в якому немає жодного вікна, світло приглушене до напівтемряви і звучить траурна музика.

Після смерті Кім Чен Іра в грудні 2011 року його тіло було поміщено в мавзолей, для цих цілей у палаці був обладнаний ще один поверх. У двох спеціальних залах виставлені численні нагороди великих вождів, у тому числі медалі та ордени зарубіжних країн. У лютому 2012 року на честь 70-річчя з дня народження Кім Чен Іра меморіальний комплекс був перейменований в Кімсусанський палац Сонця. За рішенням парламенту КНДР, всі жителі республіки зобов’язані розглядати це велична споруда як “священний храм, символ гідності і гордості всієї нації”.