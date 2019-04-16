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Лукаш і Портнов члени команди Зеленського?: у штабі кандидата дали відповідь

16.04.2019

Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив, член штабу Олександр Данилюк.

«Жодного відношення до Зе Команді ці люди не мають. Зрозуміло, що зараз багато, хто коментує події в Україні. Хід передвиборної компанії. Абсолютно зрозуміло, чому ці дві особистості дуже активно виступають проти Петра Порошенка. Але це абсолютно не означає, що вони є Командою Зе і те, що вони підтримують Зеленського. Насправді це абсолютно різні речі. Зараз суспільство розділене і воно розділене саме діями чинної влади. На жаль».

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