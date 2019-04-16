В Україні розробили новий БТР з автоматизованою системою ведення бою

«Київський бронетанковий завод» створив нову командно-штабну машину БТР-ЗКШ, яка призначена для управління підрозділами в умовах бою. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Відзначається, що в новому БТР ввели нову автоматизовану систему керування боєм. Так, вся інформація про місцезнаходження підрозділів, цілей буде передаватися із захищеного цифрового зв’язку.

«Ця інформація може надходити від командирів відділень, окремих бойових машин, розрахунків, передових навідників, безпілотників, контрбатарейных радарів, інших учасників бою і засобів спостереження. У свою чергу, автоматизована система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові завдання і контролювати їх виконання. Така система дозволяє значно підвищити ефективність виконання бойового завдання і повністю відповідає сучасній концепції ведення війни, коли перевага над ворогом досягається кращою координацією та взаємодією між усіма підрозділами на полі бою і постійним обміном інформацією», — відзначають в держконцерні.

Більш того, БТР-ЗКШ оснащений власними безпілотниками “Рама”. Саме це дозволить штабу самостійно отримувати інформацію.

Бойова машина оснащена модулем «ВЕРБА-М» з дистанційним управлінням, а також тепловізійним прицілом.

Додамо, що максимальна швидкість машини 100 км/ч. БТР може долати водні перешкоди вплав.