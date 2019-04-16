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Журналісти оцінили розмір стану Порошенко

16.04.2019

Президент України Петро Порошенко зайняв 12 місце в рейтингу «100 найбагатших людей України» за версією журналу «Фокус». Так, стан чинного глави держави оцінили в $850 мільйонів.

У той же час позиція Порошенко в цьому рейтингу знизилася на 1 щабель – рік тому він був на 11-му місці. В цьому році цей майданчик зайняв Микола Злочевський.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1,656 млрд гривень.

Також стало відомо, що на Кіпрі суд почав розслідування справи про
відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента
Порошенко, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

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