Журналісти оцінили розмір стану Порошенко

Президент України Петро Порошенко зайняв 12 місце в рейтингу «100 найбагатших людей України» за версією журналу «Фокус». Так, стан чинного глави держави оцінили в $850 мільйонів.

У той же час позиція Порошенко в цьому рейтингу знизилася на 1 щабель – рік тому він був на 11-му місці. В цьому році цей майданчик зайняв Микола Злочевський.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1,656 млрд гривень.

Також стало відомо, що на Кіпрі суд почав розслідування справи про

відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента

Порошенко, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.