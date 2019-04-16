Суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста

В ночь на вторник, 16 апреля, Броварской городской районный суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко и ее соратника Владимира Рубана. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне, в понедельник, истек срок их меры пресечения.

Ранее, 12 апреля, Киевский апелляционный суд направил их дело в Броварской суд, который решил не продлевать арест Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Как известно, скандал вокруг разразился весной прошлого года, когда Надежду Савченко и Владимира Рубана обвинили в подготовке серии терактов в Верховной Раде и правительственном квартале.

В августе прошлого года сообщалось, что досудебное расследование по уголовному производству завершено.

Появилось первое заявление Надежды Савченко после освобождения:

Джерело: Фраза