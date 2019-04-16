За добу бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає

За минулу добу російсько-окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед військовослужбовців не було.

“15 квітня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 і 82 мм. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, – повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил

Також бойовики обстрілювали ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сили ООС провели навчання з відбиття авіаударів і протиповітряної оборони.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військ з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – двічі в районі Авдіївки, з мінометів калібру 120 мм – двічі в районі н.п. Новоселівка Друга, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – тричі в районі Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – двічі поблизу Опитного, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Водяного, з великокаліберних кулеметів – поблизу н.п. Невельський.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Станиці Луганської.

Нагадуємо, що контрбатарейний радар 1Л220УК успішно завершив польовий етап державних випробувань.

Фото: espreso.tv